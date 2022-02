À Toulouse aussi, des femmes… dans le mouvement de Libération des Femmes… des années 1970 à aujourd’hui Médiathèque des Izards Toulouse Catégorie d’évènement: Toulouse

À la suite de la création du MLF, héritier du mouvement contestataire de mai 68, les années 70 voient naître des groupes de femmes s’engageant dans de nouvelles formes de féminisme luttant pour l’égalité entre les sexes et pour une remise en cause de l’ordre existant. L’exposition met en lumière ces 40 années d’engagement des toulousaines pour la cause des femmes, de leur émancipation à la libre disposition de leurs corps. En partenariat avec l’Espace Diversités Laïcité. Médiathèque des Izards À la suite de la création du MLF, héritier du mouvement contestataire de mai 68, les années 70 voient naître des groupes de femmes s’engageant dans de nouvelles formes de féminisme luttant pour l’égal Médiathèque des Izards 1 place Micoulaud Toulouse

