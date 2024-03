A toi de jouer…de 4 à 10 ans Le Blanc, lundi 4 mars 2024.

A toi de jouer…de 4 à 10 ans Le Blanc Indre

Lundi

Rendez-vous à la bibliothèque. Aller on range les livres et on sort les jeux ! Jeux de stratégie, de rapidité, collaboratifs et livre-jeux.Familles

C’est le moment de découvrir ou de redécouvrir de nombreux jeux jeux de cartes, rapidités, stratégie… il y en aura pour tout le monde. Ce temps de découverte est animé par les bibliothécaires. On va voir qui est le plus fort ! EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-04 15:00:00

fin : 2024-03-04 17:00:00

Place René Thimel

Le Blanc 36300 Indre Centre-Val de Loire bibliothequedublanc@cc-brennevaldecreuse.fr

