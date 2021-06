Saint-Malo Saint-Malo Ille-et-Vilaine, Saint-Malo A toi de jouer ! Saint-Malo Saint-Malo Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

En lien avec l'événement musical de la Route des Orgues qui se déroulera du 19 septembre au 10 octobre, Loïc Georgeault, professeur au Conservatoire, anime cet atelier découverte qui permet aux enfants et adolescents de jouer un grand orgue . Une occasion unique de poser ses doigts sur les claviers, toucher le pédalier du bout des pieds, actionner la boîte expressive, tirer les jeux et surtout, écouter tous ces sons merveilleux, mystérieux, doux, puissants, qui sortent d'un instrument vraiment pas comme les autres ! Ces portes ouvertes autour de l'orgue s'organisent sous forme de rendez-vous individuels afin de respecter les consignes des règles sanitaires. Inscription indispensable par téléphone. +33 6 74 65 06 88 https://laroutedesorgues.weebly.com/

