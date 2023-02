A Tire d’Oeil Galerie du Châtelet Chalon-sur-Saône Chalon-sur-Saône Catégories d’Évènement: Chalon-sur-Saône

Saone-et-Loire Chalon-sur-Saône EUR Lors de ce rendez-vous annuel, les membres du club présenteront au public une cinquantaine de photographies couleur et NB.

Le public pourra apprécier une fois de plus, la grande diversité et la qualité des différents thèmes proposés par chaque auteur. Aucune restriction n’étant imposée, ce sera, à n’en pas douter, un agréable instant de voyage à travers l’art photographique.

La Galerie du Châtelet sera durant ces 3 jours le rendez-vous incontournable des amateurs et autres passionnés de belles images. Dans le but d’échanges constructifs, les artistes présents, ne manqueront pas de répondre aux questions qui leur seront posées. francoise.lefebvre46@bbox.fr https://clubphotoniepce.fr/ Galerie du Châtelet 1, rue du Châtelet Chalon-sur-Saône

