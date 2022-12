A tire d’ailes : randonnée avec des rapaces en liberté à Bibracte Saint-Léger-sous-Beuvray Saint-Léger-sous-Beuvray Catégories d’évènement: Saint-Léger-sous-Beuvray

2023-03-01 10:00:00 – 2023-11-30 12:00:00

Saône-et-Loire 21 EUR « L’échappée Morvan d’ailes » vous propose une balade de 2 heures avec les rapaces. Suivez Alex, Max ou Ket à la découverte de leur univers et vivez leur complicité avec leurs fauconniers, Maud et Julien, tous les jours à 10h ! Un voyage nature, insolite et ludique pour petits et grands. Sur réservation uniquement. info@bibracte.fr http://www.bibracte.fr/ Mont-beuvray Mont Beuvray Saint-Léger-sous-Beuvray

