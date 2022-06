A time between birth and chaos avec Symo Reyn L’Institut du Monde Arabe Paris Catégories d’évènement: île de France

Paris

A time between birth and chaos avec Symo Reyn L’Institut du Monde Arabe, 30 juin 2022, Paris. Le jeudi 30 juin 2022

de 20h00 à 21h00

. payant Plein Tarif 20€ Tarif réduit 16€ Tarif – 26 ans 12 €

Première partie : Concert A time between birth and chaos avec Symo Reyn Symo Reyn est pratiquement né avec un kanoun entre les mains. Ce virtuose Jordanien à commencé à dompter les 78 cordes de cette cithare orientale à l'âge de 5 ans. Comme tous les grands créateurs, Symo Reyn nous propose une exploration poétique où l'inconnu et l'intime s'entremêlent en un récit tout à la fois inédit et universel. Nul doute que son concert à l'Institut du monde arabe restera gravé dans les mémoires.

Deuxième partie : ciné-concert

Lost – Rami Khalife live au piano sur les images de François Rousseau

Ce ciné concert de Rami Khalifé, initialement prévu en décembre dernier et reporté en raison de la COVID, va finalement dévoiler sa poésie en ce début d’été. Lost exprime la douleur de son exil, sa désolation face au sort blessé de sa terre natale et son espoir en l’humanité de son peuple. Suivi par le réalisateur François Rousseau lors d’un retour au Liban en 2018, Rami va interpréter les émouvantes pièces instrumentales ou chantées de son dernier album, nimbé dans les images impressionnistes captées lors de cette quête existentielle. Les artistes rencontreront leur public à l’occasion d’un bord plateau après les concerts. L’Institut du Monde Arabe 1 rue des Fossés-Saint-Bernard 75005 Paris Contact : https://billetterie.imarabe.org/selection/event/date?productId=101868321488

DR Symo Reyn | Rami Khalifé & François Rousseau

