A Thousand Ways (part two) an encounter Théâtre Garonne, 19 mai 2022, Toulouse.

A Thousand Ways (part two) an encounter

du jeudi 19 mai au samedi 11 juin à Théâtre Garonne

### Installation participative (première en France) **[_In extremis/Hospitalités 2_](https://www.theatregaronne.com/evenements/2021-2022/in-extremis-hospitalites-2)** **Mille chemins (partie deux) : une rencontre** Après A Thousand Ways : Part One, performance téléphonique proposée l’an passé, où deux personnes se découvraient à distance, cette deuxième partie propose cette fois une expérience « en présentiel », dans une loge du théâtre et sans public. Vous êtes assis face à une autre personne, à la même table, séparé par une vitre, un jeu de cartes à portée de main. Entre vous deux, un nouveau type de théâtre s’invente. A une époque où nos coexistences et interactions, déjà sous contraintes, sont d’autant plus fracturées et mises à mal par la communication virtuelle, A Thousand Ways : Part Two vous offre une chance d’envisager sous un nouveau jour ce que vous croyez savoir de quelqu’un – y compris vous-même. Cette expérience exploratoire est le deuxième volet d’un triptyque qui interroge les limites entre étrangeté et familiarité, distance et proximité. Tout ce qu’il nous faut est déjà là, entre toi et moi, pile au milieu. ### Plus d’Infos : [Site du Théâtre Garonne](https://www.theatregaronne.com/spectacle/2021-2022/a-thousand-ways-part-two-an-encounter) ![]() ### Infos pratiques : * Les 19, 20, 21, 26, 27, 28 mai à 18h30 * Les 2, 3, 4, 9 10 et 11 juin à 18h30 * Les 21 et 28 mai à 16h & les 4 et 11 juin à 16h * Durée : 1h environ * Pour deux personnes, dans une loge du théâtre JE & VE 18h30 / SA 16h / SA 18h30 Recommandation : les deux personnes ne doivent pas se connaître, merci de ne pas vous inscrire à deux sur le même créneau.

Tarif : 6€ / sur réservation (jauge limitée)

Culture

Théâtre Garonne 1 Avenue du Château d’Eau, 31300 Toulouse, France Toulouse Haute-Garonne



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-19T18:30:00 2022-05-19T19:30:00;2022-05-20T18:30:00 2022-05-20T19:30:00;2022-05-21T16:00:00 2022-05-21T16:59:00;2022-05-21T18:30:00 2022-05-21T19:30:00;2022-05-26T18:30:00 2022-05-26T19:30:00;2022-05-27T18:30:00 2022-05-27T19:30:00;2022-05-28T16:00:00 2022-05-28T16:59:00;2022-05-28T18:30:00 2022-05-28T19:30:00;2022-06-02T18:30:00 2022-06-02T19:30:00;2022-06-03T18:30:00 2022-06-03T19:30:00;2022-06-04T16:00:00 2022-06-04T16:59:00;2022-06-04T18:30:00 2022-06-04T19:30:00;2022-06-09T18:30:00 2022-06-09T19:30:00;2022-06-10T18:30:00 2022-06-10T19:30:00;2022-06-11T16:00:00 2022-06-11T16:59:00;2022-06-11T18:30:00 2022-06-11T19:30:00