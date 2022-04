A te regarder, ils s’habitueront… Billère Billère Catégories d’évènement: 64140

Billère

A te regarder, ils s’habitueront… Billère, 13 juin 2022, Billère. A te regarder, ils s’habitueront… Salle Robert de Lacaze Place de la Mairie Billère

2022-06-13 – 2022-06-13 Salle Robert de Lacaze Place de la Mairie

Billère 64140 12 12 EUR Un parcours de vie atypique, entre autodérision, ironie, réflexion et poésie. Julie est comme elle est, et elle va vous en parler.

Vous parler d’elle, vous parler de vous.

Vous parlez de vos proches, vous parler humains. Rire, pleurer, hurler, interroger, voyager…

Une heure et quart que vous n’oublierez peut-être pas de sitôt. Un parcours de vie atypique, entre autodérision, ironie, réflexion et poésie. Julie est comme elle est, et elle va vous en parler.

Vous parler d’elle, vous parler de vous.

Vous parlez de vos proches, vous parler humains. Rire, pleurer, hurler, interroger, voyager…

Une heure et quart que vous n’oublierez peut-être pas de sitôt. +33 6 25 89 46 78 Un parcours de vie atypique, entre autodérision, ironie, réflexion et poésie. Julie est comme elle est, et elle va vous en parler.

Vous parler d’elle, vous parler de vous.

Vous parlez de vos proches, vous parler humains. Rire, pleurer, hurler, interroger, voyager…

Une heure et quart que vous n’oublierez peut-être pas de sitôt. vice versa

Salle Robert de Lacaze Place de la Mairie Billère

dernière mise à jour : 2022-04-01 par

Détails Catégories d’évènement: 64140, Billère Autres Lieu Billère Adresse Salle Robert de Lacaze Place de la Mairie Ville Billère lieuville Salle Robert de Lacaze Place de la Mairie Billère Departement 64140

Billère Billère 64140 https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/billere/

A te regarder, ils s’habitueront… Billère 2022-06-13 was last modified: by A te regarder, ils s’habitueront… Billère Billère 13 juin 2022 64140 Billère

Billère 64140