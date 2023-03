A Te Regarder Ils S’Habitueront SALLE ROBERT DELACAZE BILLERE Catégories d’Évènement: Basses-Pyrénées

A Te Regarder Ils S’Habitueront SALLE ROBERT DELACAZE, 18 mai 2023, BILLERE. A Te Regarder Ils S’Habitueront SALLE ROBERT DELACAZE. Un spectacle à la date du 2023-05-18 à 20:00 (2023-03-09 au ). Tarif : 13.8 à 13.8 euros. Un parcours de vie atypique, entre autodérision, ironie, réflexion et poésie. Julie est comme elle est, et elle va vous en parler. Vous parler d’elle Vous parler de vous. Vous parler de vos proches Vous parler humains Rire, pleurer, hurler, interroger, voyager… Une heure et quart que vous n’oublierez peut-être pas de si tôt. A Te Regarder Ils S’Habitueront Votre billet est ici SALLE ROBERT DELACAZE BILLERE Place de la Mairie Basses-Pyrénées Un parcours de vie atypique, entre autodérision, ironie, réflexion et poésie. Julie est comme elle est, et elle va vous en parler.

