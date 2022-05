A tâtons les pieds dzns le plat Bourges, 27 juin 2022, Bourges.

A tâtons les pieds dzns le plat Bourges

2022-06-27 – 2022-06-27

Bourges Cher

Invitée à concevoir sa première exposition, Romane Vieira, diplômée de l’ENSA Bourges en 2021, met en partage performances, films et éditions questionnant le doute et les certitudes multiples avec tendresse, humour et mélancolie.

Coproduction avec l’ENSA

avec Flora Jamar, Sarah Jacquin, Anna Ponchon, Romane Viera (collectif Coop Moh) et Jordan Roger

Antre Peaux

Bourges

