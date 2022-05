A tant rêver du Roi, 13 mai 2022, .

A tant rêver du Roi

2022-05-13 – 2022-07-18

A tant rêver du Roi 2022:

Au programme:

Big Brave + Fagelle

Pop.1280 + Roberto Succo

Lightning Bolt

Yes Basketball + Antigram

Human Impact

Deafkids + Headless Thoughts

A tant rêver du Roi est une association portée par une poignée de passionnés et de bénévoles pour mettre en lumière les musiques actuelles et le rock indépendant autour d’actions culturelles de proximité. A tant rêver du Roi c’est aussi un label/maison de disques. Un festival et l’organisation d’événements tout au long de l’année depuis 2016. L’association gère le studio La Ferronnerie à Jurançon, lieu dynamique entièrement dédié à la création musicale.

