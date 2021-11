Paris Théâtre de la Ville - Abbesses île de France, Paris A Tale of Two Cities (after Dickens) Théâtre de la Ville – Abbesses Paris Catégories d’évènement: île de France

Paris

A Tale of Two Cities (after Dickens) Théâtre de la Ville – Abbesses, 22 mars 2022, Paris. Date et horaire exacts : Du 22 au 26 mars 2022 :

mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi de 20h à 21h30

payant

Paris et Londres, à l’heure de Robespierre. Ben Duke adapte le chef-d’œuvre de Dickens associant magistralement danse, théâtre et cinéma.

À l’heure du Brexit, retrouvons des liens passionnels entre Paris et Londres! Ben Duke nous invite à partager son regard sur Le Conte de deux cités, ce grand roman de Charles Dickens, l’un des plus vendus de l’histoire littéraire. L’histoire se déroule au coeur de la Révolution française, entre prise de la Bastille, terreur et histoires de coeur. Le chorégraphe britannique revisite l’histoire du point de vue de Lucie Manette, personnage central faisant le lien entre les familles parisienne et londonienne. Idéal féminin de l’époque, elle n’a pourtant pas reçu de la part de l’auteur toute l’attention méritée, dit Ben Duke qui lance sa propre investigation. Entre documentaire et confession intime, la danse et la caméra rétablissent la justesse émotionnelle de Lucie qui réunit à nouveau les protagonistes, en rétrospective, pour mieux comprendre sa vie.

