Lodève Hérault EUR 0 0 Où se cacher dans l’espace public ? Où se cacher quand, à 18 ans, on peut être retiré de l’école parce qu’on est clandestin ? Il sera question d’amour, de crise familiale, d’un drapeau qui ne flotte plus. Du jour au lendemain, un jeune garçon, Damiane, en situation irrégulière, disparaît de sa classe.

Comment parler de la mobilisation, contre la peur et la lâcheté ? De l’immobilisme contre le suc vivant de la complexité de l’existence ? Comment sans héroïsme, « demeurer » humain ?

Où se cacher dans l'espace public ? Où se cacher quand, à 18 ans, on peut être retiré de l'école parce qu'on est clandestin ? Il sera question d'amour, de crise familiale, d'un drapeau qui ne flotte plus. Du jour au lendemain, un jeune garçon, Damiane, en situation irrégulière, disparaît de sa classe. resurgence@lodevoisetlarzac.fr +33 4 67 44 24 60 https://www.festival-resurgence.fr/telecharger-le-programme-de-la-saison

Comment parler de la mobilisation, contre la peur et la lâcheté ? De l’immobilisme contre le suc vivant de la complexité de l’existence ? Comment sans héroïsme, « demeurer » humain ?

Kalimba

