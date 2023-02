A TABLE ZOE PAR LA CIE FABULOUSE THEATRE DE L’EMBELLIE, 12 février 2023, MONTAUBAN.

A TABLE ZOE PAR LA CIE FABULOUSE THEATRE DE L’EMBELLIE. Un spectacle à la date du 2023-02-12 (2023-02-12 au ) 10:00. Tarif : 10.0 à 10.0 euros.

Une petite fille qui ne veut pas manger de légumes, un petit chapardeur, un champignon magique, une table très capricieuse, un torchon-surprises, et… des carottes malicieuses ! Laissez cuire 30 minutes à feu vif et vous obtiendrez…un spectacle magique et coloré saupoudré d’humour et de poésie !

THEATRE DE L’EMBELLIE MONTAUBAN 840 AVENUE DE BORDEAUX Tarn-et-Garonne

