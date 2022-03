A table ! Venez vous assoir Sud de Nantes (à préciser – adresse temporaire) La Haie-Fouassière Catégories d’évènement: La Haie-Fouassière

Loire-Atlantique

A table ! Venez vous assoir Sud de Nantes (à préciser – adresse temporaire), 15 mai 2022, La Haie-Fouassière. A table ! Venez vous assoir

le dimanche 15 mai à Sud de Nantes (à préciser – adresse temporaire)

Je meuble ma cabane ou mon jardin. Je fabrique un siège en branches et en fichelles, en branches avec des chevilles, en planches… J’apprends à fabriquer une table en branches et en ficelles pour 4 à 10 personnes. 7+ ans accompagnés d’un.e adulte. Groupe d’adultes. Programme différencié selon les âges. Les meubles réalisés seront utilisés dans le parc à cabanes (avec votre nom dessus si vous voulez). Séance le matin et séance l’après-midi. Les deux si vous voulez meubler !

Gratuit pour les membres du parc à cabanes. Participation libre pour les visiteurs de Grandeur Nature. Les meubles fabriqués équiperont l’association. Si vous voulez repartir avec l’un d’entre eux, nous en discuterons.

Le parc à cabanes – Pays de la Loire Grandeur nature Sud de Nantes (à préciser – adresse temporaire) place pirmil La Haie-Fouassière Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-15T10:00:00 2022-05-15T13:30:00;2022-05-15T14:00:00 2022-05-15T17:00:00

Détails Catégories d’évènement: La Haie-Fouassière, Loire-Atlantique Autres Lieu Sud de Nantes (à préciser - adresse temporaire) Adresse place pirmil Ville La Haie-Fouassière lieuville Sud de Nantes (à préciser - adresse temporaire) La Haie-Fouassière Departement Loire-Atlantique

Sud de Nantes (à préciser - adresse temporaire) La Haie-Fouassière Loire-Atlantique https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/la-haie-fouassiere/

A table ! Venez vous assoir Sud de Nantes (à préciser – adresse temporaire) 2022-05-15 was last modified: by A table ! Venez vous assoir Sud de Nantes (à préciser – adresse temporaire) Sud de Nantes (à préciser - adresse temporaire) 15 mai 2022 La Haie-Fouassière Sud de Nantes (à préciser - adresse temporaire) La Haie-Fouassière

La Haie-Fouassière Loire-Atlantique