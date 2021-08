à table ! Place Aristide Briand, 10 septembre 2021, Lormont.

à table !

du vendredi 10 septembre au jeudi 30 septembre à Place Aristide Briand

La Tinbox est un espace d’exposition itinérant créé par Nadia Russell et l’Agence Créative. Habituée des circuits habituels de monstration des plasticiens, cette galerie d’art mobile permet aux artistes professionnels d’aller à la rencontre des publics. Ici, l’artiste plasticienne Marie Labat présente à table ! Pour celui qui est parent crier « À taaaable ! » est une ritournelle ! La table est le lieu du partage, de la rencontre, de l’échange. La pandémie de la Covid 19 nous a privé de ces rassemblements si importants autour d’une table en famille, entre amis ou dans le cadre professionnel. Les créations de Marie Labat questionnent cette pratique universelle et humaine, ces rites sociaux et culturels à travers un art textile de la table. Son installation crée une chorégraphie dans l’espace de la galerie Tinbox, semblable aux déplacements des serviettes et des torchons dans nos espaces intimes. L’intention est d’imaginer une danse des tissages autour des volumes et de la table composant l’installation. L’exposition “À table !” s’inscrit dans le programme “Il faut cultiver notre jardin” de L’Agence Créative. Les tissages ont été réalisés lors d’une résidence de création en 2019 à « Tissage Moutet » à Orthez avec le soutien de la Direction régionale des Affaires culturelles de Nouvelle-Aquitaine. “À Table !” reçoit le soutien de la Ville de Bordeaux, du Département de la Gironde, de la Région Nouvelle-Aquitaine et de la DRAC Nouvelle-Aquitaine. Commissaire d’expo : Nadia Russell Kissoon. **Présentation publique le samedi 11 septembre à 11h, dans le cadre de l’ouverture de la saison culturelle 2021-2022** + d’infos : [lagence-creative.com]([lagence-creative.com/news-304-A_TABLE____Marie_Labat__Galerie_Tinbox.htm](lagence-creative.com/news-304-A_TABLE____Marie_Labat__Galerie_Tinbox.htm) )

Accès libre

Exposition

Place Aristide Briand Place Aristide Briand 33310 Lormont Lormont Gironde



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-10T00:00:00 2021-09-10T23:59:00;2021-09-11T00:00:00 2021-09-11T23:59:00;2021-09-12T00:00:00 2021-09-12T23:59:00;2021-09-13T00:00:00 2021-09-13T23:59:00;2021-09-14T00:00:00 2021-09-14T23:59:00;2021-09-15T00:00:00 2021-09-15T23:59:00;2021-09-16T00:00:00 2021-09-16T23:59:00;2021-09-17T00:00:00 2021-09-17T23:59:00;2021-09-18T00:00:00 2021-09-18T23:59:00;2021-09-19T00:00:00 2021-09-19T23:59:00;2021-09-20T00:00:00 2021-09-20T23:59:00;2021-09-21T00:00:00 2021-09-21T23:59:00;2021-09-22T00:00:00 2021-09-22T23:59:00;2021-09-23T00:00:00 2021-09-23T23:59:00;2021-09-24T00:00:00 2021-09-24T23:59:00;2021-09-25T00:00:00 2021-09-25T23:59:00;2021-09-26T00:00:00 2021-09-26T23:59:00;2021-09-27T00:00:00 2021-09-27T23:59:00;2021-09-28T00:00:00 2021-09-28T23:59:00;2021-09-29T00:00:00 2021-09-29T23:59:00;2021-09-30T00:00:00 2021-09-30T23:59:00