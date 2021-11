Thuré Médiathèque Maurice Bedel Thuré, Vienne A table Médiathèque Maurice Bedel Thuré Catégories d’évènement: Thuré

Vienne

A table Médiathèque Maurice Bedel, 20 novembre 2021, Thuré. A table

Médiathèque Maurice Bedel, le samedi 20 novembre à 10:00

Venez en famille participer au rallye-jeu « A table ! ». En allant à la rencontre de 16 familles de 16 pays différents, et en jouant avec vos sens, vous découvrirez des cultures culinaires variées et des modes de consommation proches ou lointains des nôtres. Ce jeu s’appuie sur l’expostion de photographies de Peter Menzel. Il sera animé par un animateur du CPIE de Vouneuil. Tout public à partir de 7 ans.

Pass sanitaire obligatoire dès 12 ans.

Rallye-jeu Médiathèque Maurice Bedel 13 rue Maurice Bedel 86540 Thuré Thuré Vienne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-11-20T10:00:00 2021-11-20T12:30:00

Détails Catégories d’évènement: Thuré, Vienne Autres Lieu Médiathèque Maurice Bedel Adresse 13 rue Maurice Bedel 86540 Thuré Ville Thuré lieuville Médiathèque Maurice Bedel Thuré