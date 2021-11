Thuré Médiathèque Maurice Bedel Thuré, Vienne A table Médiathèque Maurice Bedel Thuré Catégories d’évènement: Thuré

Peter Menzel a photographié 16 familles de 16 pays différents au sein de leur foyer avec la nourriture consommée au cours d’une semaine. Ces clichés dévoilent la diversité de nos modes alimentaires et nous questionnent sur nos pratiques culinaires. Cette exposition est proposée dans le cadre de la semaine européenne de la réduction des déchets. Tout public.

Pass sanitaire obligatoire dès 12 ans.

