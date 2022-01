A table les grenouilles Les Étincelles du Palais de la découverte Paris Catégorie d’évènement: Paris

du samedi 5 février au dimanche 13 février à Les Étincelles du Palais de la découverte

A l’heure du repas des grenouilles rieuses, une démarche expérimentale permettant de répondre à cette question est mise en œuvre en direct. 6 ans et + Comment ces animaux perçoivent-ils leurs proies ? Les Étincelles du Palais de la découverte Jardin Caroline Aigle, 186 rue Saint Charles, Paris Paris

2022-02-05T11:40:00 2022-02-05T12:40:00;2022-02-06T15:40:00 2022-02-06T16:40:00;2022-02-09T13:00:00 2022-02-09T14:00:00;2022-02-12T14:20:00 2022-02-12T15:20:00;2022-02-13T15:40:00 2022-02-13T16:40:00

