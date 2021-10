Paris Les Étincelles du Palais de la découverte Paris A table les grenouilles ! Les Étincelles du Palais de la découverte Paris Catégorie d’évènement: Paris

du samedi 16 octobre au dimanche 31 octobre à Les Étincelles du Palais de la découverte

Accessible à partir de 6 ans. A l’heure du repas des grenouilles rieuses, une démarche expérimentale permettant de répondre à cette question est mise en œuvre en direct. 6 ans et + Comment ces animaux perçoivent-ils leurs proies ? Les Étincelles du Palais de la découverte 186 Rue St Charles, 75015 Paris Paris Paris

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-10-16T10:20:00 2021-10-16T11:20:00;2021-10-16T10:20:00 2021-10-16T11:20:00;2021-10-17T10:20:00 2021-10-17T11:20:00;2021-10-17T10:20:00 2021-10-17T11:20:00;2021-10-26T13:00:00 2021-10-26T14:00:00;2021-10-26T13:00:00 2021-10-26T14:00:00;2021-10-27T10:20:00 2021-10-27T11:20:00;2021-10-27T10:20:00 2021-10-27T11:20:00;2021-10-28T13:00:00 2021-10-28T14:00:00;2021-10-28T13:00:00 2021-10-28T14:00:00;2021-10-29T11:40:00 2021-10-29T12:40:00;2021-10-29T11:40:00 2021-10-29T12:40:00;2021-10-30T10:20:00 2021-10-30T11:20:00;2021-10-30T10:20:00 2021-10-30T11:20:00;2021-10-31T10:20:00 2021-10-31T11:20:00;2021-10-31T10:20:00 2021-10-31T11:20:00

