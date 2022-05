” A table” – La Doline, 14 mai 2022, .

” A table” – La Doline

2022-05-14 – 2022-05-14

EUR 12 15 À peine arrivés, ils se retrouvent coincés dans le grenier familial. L’heure des secrets de famille et autres déballages a sonné. Leur complicité va-t-elle triompher des rancoeurs passées ? « À table ! » peint avec humour et tendresse un tableau familial que l’on connaît et qui nous fait rire.

Comédie familiale de Pierre Fontès

Une production de la Compagnie Rouve

Avec Chrystel Rochas et Aurélien Portehaut

On ne peut détacher Aurélien Portehaut de son rôle de Gauvain dans la célèbre série Kaamelott. Aujourd’hui, il continue sa carrière de comédien sur les planches.

La Doline

