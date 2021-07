Fuveau Fuveau Bouches-du-Rhône, Fuveau A table! Histoire et gastronomie provençales Fuveau Fuveau Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Fuveau Bouches-du-Rhône Du 23 au 26 juillet sur le site médiéval du Parc Saint Michel des soirées exceptionnelles vont sont proposées.



Dés 20h un repas gastronomique provençal est servi.

Chaque jour, un menu différent est proposé par le chef.

Un menu enfant est prévu pour les moins de 10 ans.



Puis dés 22h, retrouver le spectacle historique « Le Testament de Gaspard de Besse ».

Un spectacle original, plein de surprise et de fantaisie pour partager, le temps d’une soirée, l’histoire du fameux « Robin des bois provençal ».

Effets de lumière, cascadeurs, magicien vous entraineront dans cette fresque popualire portée par une centaine de figurants costumés.



Formule dîner + spectacle.

Formule spectacle seul.



Réalisation: Association « 2000 ans d’Histoire en Provence » avec la participation technique du Cercle St Michel de Fuveau.



dernière mise à jour : 2021-07-02

