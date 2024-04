A table ! De l’assiette aux champs Centre Culturel Athanor Guérande, samedi 25 mai 2024.

A table ! De l’assiette aux champs Centre Culturel Athanor Guérande Loire-Atlantique

Journée forum sur les enjeux de l’alimentation et de l’agriculture locale.

Au programme

– 2 ateliers cuisine à 14h et à 16h (durée d’un atelier 1h30). Vous pouvez participer à l’un des 2 ou aux 2.

– jeux sur l’alimentation et l’agriculture

– exposition et films sur l’agroécologie en accès libre toute la journée

– animations pédagogiques pour les enfants des participants aux ateliers cuisine

– dégustation des plats préparés pendant les ateliers

– table ronde sur le thème « Pour une alimentation locale et accessible et une agriculture vertueuese » avec des producteurs, des cuisiniers et des acteurs de l’environnement.

Rendez-vous à 20h pour cette table ronde, après le temps de dégustation des plats réalisés en ateliers.

Entrée libre, une cagnotte sera ouverte aux participants. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-25 14:00:00

fin : 2024-05-25 22:00:00

Centre Culturel Athanor 2 avenue Anne de Bretagne

Guérande 44350 Loire-Atlantique Pays de la Loire athanor@ville-guerande.fr

L’événement A table ! De l’assiette aux champs Guérande a été mis à jour le 2024-04-01 par eSPRIT Pays de la Loire