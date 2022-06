À table avec Victor Hugo! Maison de Victor Hugo Paris Catégories d’évènement: île de France

Paris

À table avec Victor Hugo! Maison de Victor Hugo, 16 juin 2022, Paris. Le jeudi 16 juin 2022

de 16h00 à 17h00

. gratuit Ouvert à toutes et à tous! Le Café Mulot vous propose d’écouter notre invité en savourant nos pâtisseries maison avec une formule gourmande à 12,5€ comprenant une pâtisserie et une boisson chaude de votre choix!

Le Café Mulot vous invite à venir écouter le conservateur et directeur des Maisons de Victor Hugo, Gérard Audinet, présenter un des dessins les plus importants de Hugo: « La Tour des rats ». Venez plonger dans le monde de Victor Hugo en découvrant une oeuvre liée à sa vie d’écrivain et sa vie d’artiste! Les vacances arrivent et rien de mieux que de découvrir comment Hugo s’est inspiré de ses voyages dans la création de ses oeuvres. Lors de cette conférence, Gérard Audinet nous présentera un des dessins majeurs de Victor Hugo, créé lors de ses voyages sur le Rhin, intitulé « La Tour des rats ». Vous découvrirez ainsi les sources d’inspiration de l’oeuvre, son sens dans le parcours de l’artiste et les secrets de sa création. Vous pourrez bien sûr savourer une pâtisserie et une boisson chaude lors de ce moment de culture! Maison de Victor Hugo 6 place des Vosges 75004 Paris Contact : https://bookings.zenchef.com/results?rid=356595&pid=facebook&fbclid=IwAR3Xk0Z3IjxZ1zF753400RogO7s9fICW3zyh5YvxM7wCaMYW7deLeKpwwW4&pixelid=452037398949646

Maison Mulot

