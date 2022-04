À table au Moyen Âge – Animation Couvent des Jacobins Toulouse Catégories d’évènement: Haute-Garonne

Toulouse

À table au Moyen Âge – Animation Couvent des Jacobins, 26 avril 2022, Toulouse. À table au Moyen Âge – Animation

du mardi 26 avril au jeudi 5 mai à Couvent des Jacobins

À table au Moyen Âge ——————– Lors de cette animation ludique, venez découvrir les secrets des cuisiniers du Moyen Âge, la richesse des épices accompagnant leurs plats et **l’art de dresser la table à l’époque médiévale**… Un “service à la française” d’un autre temps qui en surprendra plus d’un ! **Informations pratiques :** * A partir de 8 ans * Durée : 30 minutes environ * Participation gratuite, sans réservation

Animation gratuite (il suffit de s’acquitter du droit d’entrée au cloître)

Laissez-vous surprendre par les secrets des cuisiniers du Moyen Âge et apprenez l’art de dresser la table, comme à l’époque médiévale ! Couvent des Jacobins Allée Maurice Prin 31000 Toulouse Toulouse Toulouse Centre Haute-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-26T15:00:00 2022-04-26T15:30:00;2022-04-28T15:00:00 2022-04-28T15:30:00;2022-05-03T15:00:00 2022-05-03T15:30:00;2022-05-05T15:00:00 2022-05-05T15:30:00

Détails Catégories d’évènement: Haute-Garonne, Toulouse Autres Lieu Couvent des Jacobins Adresse Allée Maurice Prin 31000 Toulouse Ville Toulouse lieuville Couvent des Jacobins Toulouse Departement Haute-Garonne

Couvent des Jacobins Toulouse Haute-Garonne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/toulouse/

À table au Moyen Âge – Animation Couvent des Jacobins 2022-04-26 was last modified: by À table au Moyen Âge – Animation Couvent des Jacobins Couvent des Jacobins 26 avril 2022 Couvent des Jacobins Toulouse toulouse

Toulouse Haute-Garonne