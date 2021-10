Le Mans 72000 Le Mans, Sarthe À TABLE ! 72000 Le Mans Catégories d’évènement: Le Mans

Sarthe

À TABLE ! 72000, 7 octobre 2021, Le Mans. À TABLE !

72000, le jeudi 7 octobre à 12:00

Un menu autour des Fables de Jean de La Fontaine proposé dans les restaurants scolaires de la Ville du Mans. En partenariat avec le Service Education Les Tables de La Fontaine 72000 Le Mans Le Mans Sarthe

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-10-07T12:00:00 2021-10-07T13:30:00

Détails Catégories d’évènement: Le Mans, Sarthe Autres Lieu 72000 Adresse Le Mans Ville Le Mans lieuville 72000 Le Mans