**Goupil et Kosmao** ——————– ### Monstre(s), d’Étienne Saglio Dans la pure tradition des numéros de cabaret, le grand magicien Kosmao s’avance avec son assistant Goupil. Les tours de magie s’enchaînent, mais la mécanique va se gripper, car Goupil est un assistant rebelle. Il faut dire qu’il était d’abord un renard, puis une écharpe avant de faire ce métier. Dans un duo comique classique, la magie nous fait basculer progressivement dans un univers de film d’animation qui se joue sous nos yeux. Un hommage aux classiques de Tex Avery et des studios Pixar. **Celle qui regarde le monde (titre provisoire)** ————————————————- ### Le Théâtre de Nuit, d’Aurélie Morin Nous plongeons de manière sensible dans l’histoire d’une jeune fille, Déa, qui rencontre Enis, un jeune garçon qui rêve d’aller en Angleterre après avoir fui son pays en guerre. Déa, en découvrant peu à peu sa réalité et ses espoirs, décrypte en même temps les absurdités d’un système contradictoire. Aurélie Morin convoque les matières et les figures du théâtre d’ombres pour donner corps aux espoirs et aux rêves des personnages, pour tenter de les aider à trouver une place dans le monde qui a du sens à leurs yeux. **Scalpel** ———– ### Cie Tro-Héol, de Martial Anton et Daniel Calvo Funes Fantaisie horrifique et chirurgicale bien décalée ! Dans une salle d’opération à mi-chemin entre le bloc chirurgical 50’s et l’atelier de construction de marionnettes, une femme au bord du désespoir vient consulter. Elle veut changer son apparence pour accéder à une promotion professionnelle. Martial Anton et Daniel Calvo Funes abordent d’une façon caustique et humoristique les diktats imposés par une abondance de corps magnifiés/retouchés devenus un modèle et une norme à atteindre si l’on veut “se sentir bien”.

La 5e édition du festival ONZE revient avec les 3 compagnies coproduites pour l’occasion. Leurs propositions aux univers artistiques différents est présentée comme les plats d’un menu marionnettique.

