À ta place · Cie ZA! Le Théâtre, 23 février 2022, Laval.

À ta place · Cie ZA!

Le Théâtre, le mercredi 23 février 2022 à 18:00

Demain, jour de rentrée en sixième pour cette jeune fille. Pour marquer cette nouvelle étape, elle a rangé sa chambre. Aussi, la voici prête à traverser la ville, seule, pour se rendre au collège. Elle y croisera des “sans-place-fixe” et des “placeurs”, des “déplacés” et des “pas-à-leur-place”, mais aussi quelqu’un de son âge venant d’un pays qui n’existe pas… Dans un monde si bien rangé, où chaque chose a sa place, quid de nos dérangements intérieurs ? Et quelle place assigne-t-on aux choses et aux gens ? Mariant objets, marionnettes et dessins projetés en direct, cette pièce “à tiroirs” pose la question des identités, la notion d’un chez-soi ou encore notre rapport aux objets. Passionnants questionnements que vient éclairer une remarquable scénographie. Beau et intelligent.

8€ · 6€

Ordre du monde et désordres intérieurs au cœur de cette création tout en finesse.

Le Théâtre 34 Rue de la Paix, laval Laval Mayenne



