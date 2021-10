Paris8 Lavoir Moderne Parisien île de France, Paris8 A-T-ON TOUJOURS RAISON ? WHICH WITCH ARE YOU ? Lavoir Moderne Parisien Paris8 Catégories d’évènement: île de France

Paris8

A-T-ON TOUJOURS RAISON ? WHICH WITCH ARE YOU ? Lavoir Moderne Parisien, 1 décembre 2021, Paris8. Date et horaire exacts : Du 1 au 5 décembre 2021 :

mercredi, jeudi, vendredi, samedi de 21h à 22h10

et dimanche de 17h à 18h10

payant

L’ histoire capote, il ne peut plus être ailleurs qu’ ici et maintenant, enfin sans doute, le doute l’accable ! Bien que victime de son temps il hésite encore, malgré tout, à changer de sexe. Acte I – Avant de commencer il décide de détendre l’atmosphère, cela le tend. Ici il creusera sa tombe. Acte II – A l’heure de passer aux choses sérieuses plus personne ne le prend au sérieux. Il en tombera des nues ! Acte III – Le spectacle serait trop court, ça tombe bien. Epilogue – Il s’estime victime de racisme social et demande réparation. Ps : merci à fortuit. _________ De et avec Fred Blin Mise en scène Raymond Raymondson Avec le soutien de Metro Belleville Diffusion Labarakatarte Spectacles -> Théâtre Lavoir Moderne Parisien 35, RUE LÉON Paris8 75018

Château Rouge Marcadet

Contact :42046186500040 0146060805 reservation@lavoirmoderneparisien.com https://lavoirmoderneparisien.com/ https://www.facebook.com/LMParisien 0146060805 reservation@lavoirmoderneparisien.com Spectacles -> Théâtre

Date complète :

2021-12-01T21:00:00+01:00_2021-12-01T22:10:00+01:00;2021-12-02T21:00:00+01:00_2021-12-02T22:10:00+01:00;2021-12-03T21:00:00+01:00_2021-12-03T22:10:00+01:00;2021-12-04T21:00:00+01:00_2021-12-04T22:10:00+01:00;2021-12-05T17:00:00+01:00_2021-12-05T18:10:00+01:00

n Labarakatarte

Détails Catégories d’évènement: île de France, Paris8 Autres Lieu Lavoir Moderne Parisien Adresse 35, RUE LÉON Ville Paris8 lieuville Lavoir Moderne Parisien Paris8