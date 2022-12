A SOLAS 100 ECS, 7 février 2023, Paris.

Le samedi 11 février 2023

de 20h00 à 21h00

Le vendredi 10 février 2023

de 20h00 à 21h00

Le jeudi 09 février 2023

de 20h00 à 21h00

Le mercredi 08 février 2023

de 20h00 à 21h00

Le mardi 07 février 2023

de 20h00 à 21h00

. payant

TARIFS

Plein: 14€

Réduit (demandeur d’emploi; Pass culture 12; groupe à partir de 10; +65 ans): 12€

Adhérents du 100ecs et -25 ans: 10€

L’expression ‘‘A solas’’ contient une solitude au pluriel. Toute seule je ne suis pas une seule; je suis une personne multiple et une artiste multiple or la complexité n’est pas forcément acceptée et donc pas facile à assumer non plus. Le solo me permet d’explorer cette complexité par les multiples langages corporels que j’ai abordés tout au long de ma vie.

En plus de ma formation en danse classique et de ma spécialisation en flamenco, je n’ai cessé de m’inspirer d’autres langages corporels par des formations en danses du Maghreb, danses gitanes et danse contemporaine. Chacune réveillant différentes parties du corps ou différentes sensations dans l’espace.

A Solas me permet d’investir un terrain vague à construire où peut jaillir un langage singulier hors style par l’utilisation de tous ces styles. Un kaléidoscope où peuvent s’exprimer différents aspects de ma personnalité de caméléon : le masculin comme le féminin, entre autres. Et là encore les mailles du tricot hétéroclite seront un symbole de ce patchwork d’identités. / Karine Gonzalez

100 ECS 100 rue de Charenton 75012 Paris

Contact : https://100ecs.fr/a-solas-danse/ 0146288094 accueil@100ecs.paris https://www.billetweb.fr/shop.php?event=a-solas&popup=1

Karine GONZALEZ