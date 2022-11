A Simple Space – Cie Gravity and Other Myths

2022-12-02 – 2022-12-02 Sept acrobates repoussent leurs limites physiques sans réserve ; cette performance est à la fois brute, frénétique et délicate. Soutenu par des percussions en direct et présenté si intimement que vous pouvez sentir la chaleur, entendre chaque souffle et être immergé dans chaque instant. A Simple Space évoque de vraies réactions chez le public, quelque chose de viscéral plutôt que cérébral. Au lieu d'affiner la performance avec du maquillage, de l'éclairage et une superposition théâtrale artificielle, les acteurs ont délibérément choisi le chemin inverse. Le public est rapproché pour entourer l'arrière-scène dépouillée. Dans cet espace, les acrobates sont poussés à la limite physique, brisant leurs gardes habituels et introduisant la réalité de l'échec et de la faiblesse. Avec plus rien à cacher, les récits personnels viennent naturellement. Cette honnêteté est l'essence même de A Simple Space. Proposé par La Batoude en co-accueil avec le Théâtre du Beauvaisis

