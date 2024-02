A Simple Space (Australie) Sainte-Savine, mardi 2 avril 2024.

A Simple Space (Australie) Sainte-Savine Aube

Ces prodigieux acrobates défient les lois de la gravité !

Tour à tour frénétiques, drôles et délicats, les 7 acrobates de la compagnie australienne Gravity and Other Myths, accompagnés d’un musicien, repoussent leurs limites physiques dans une performance à la fois brute, intense et ludique. Lancer, empiler, virevolter, marcher sur des têtes, se transformer en corde à danser, les audaces de cette performance musclée réinventent le porté acrobatique. Ici, pas de maquillage, pas de décor ou de fioritures, juste un échange viscéral qui s’opère entre les acrobates et le public. Ils ont délibérément choisi la simplicité pour montrer la force brute, l’effort dans sa forme la plus épurée.

À découvrir et partager en famille !

Spectacle de la compagnie Gravity & Other Myths

En accord avec Aurora et Vertical

Avec Triton Tunis-Mitchell, Lachlan Binns, Jascha Boyce, Joanne Curry, Lachlan Harper, Simon McClure, Martin Schreiber, Jacob Rendell et Elliot Zoerner

Musique Elliot Zoerner

Dépouillé et brut … un spectacle impressionnant de force, d’habileté et de créativité. The Advertiser

Un triomphe total. The Guardian Eur.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-02 19:30:00

fin : 2024-04-02

L’Art Déco

Sainte-Savine 10300 Aube Grand Est

