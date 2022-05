A.Selectstore Sète, 2 mai 2022, Sète.

A.Selectstore Sète

2022-05-02 – 2022-05-28

Sète Hérault

Nos idoles du grand écran ou des ondes musicales viennent s’afficher chez A.Selectstore tout au long du mois de mai, inhibant le talent de l’artiste peintre Shena Ajuelos.

Pour Shena, artiste d’origine arménienne, reconnue lors de nombreuses expositions et grand prix ( ICAC) la peinture est son oxygène, son territoire d’évasion où elle excelle dans le domaine figuratif et très souvent autour de la Femme.

Capturer l’esprit et l’émotion de chacun de ses personnages est un challenge qu’elle réussit encore une fois en proposant cette collection d’« idoles » .



aselectstore@orange.fr +33 6 23 89 29 02 http://www.aselectstore.fr/

Nos idoles du grand écran ou des ondes musicales viennent s’afficher chez A.Selectstore tout au long du mois de mai, inhibant le talent de l’artiste peintre Shena Ajuelos.

Pour Shena, artiste d’origine arménienne, reconnue lors de nombreuses expositions et grand prix ( ICAC) la peinture est son oxygène, son territoire d’évasion où elle excelle dans le domaine figuratif et très souvent autour de la Femme.

Capturer l’esprit et l’émotion de chacun de ses personnages est un challenge qu’elle réussit encore une fois en proposant cette collection d’« idoles » .



Sète

dernière mise à jour : 2022-04-12 par