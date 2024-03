A. SAVAGE Rock School Barbey Bordeaux, jeudi 20 juin 2024.

A. SAVAGE Concert dans le cadre de la Wine, Food & Rock Session à la Rock School Barbey le jeudi 20 juin 2024. Jeudi 20 juin, 19h00 Rock School Barbey 18€ en prévente, 21€ sur place

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-06-20T19:00:00+02:00 – 2024-06-20T23:30:00+02:00

Fin : 2024-06-20T19:00:00+02:00 – 2024-06-20T23:30:00+02:00

Après plus d’une décennie à New York, et nourri par le succès de Parquet Courts dont il est le frontman, Savage quitte la ville et les États-Unis, marquant sa sortie avec un chef-d’œuvre de maturité et un corollaire digne de sa première aventure solo, « Thawing Dawn ». En 2023, L’irrévérence singulière de “Several Songs about Fire” démontre les dons exceptionnels de Savage en tant que parolier et observateur. Oscillant entre trip indie rock méditatif et pop folk teintée de mélancolie servies par des productions toujours impeccables, le songwriter interroge les questions de richesse et de pauvreté, de soi et de l’autre, sait parfois raconter et ou disparaître pour mieux laisser l’auditeur à sa propre intimité émotionnelle.

Rock School Barbey 18 cours Barbey Bordeaux 33800 Saint-Jean Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://link.dice.fm/hb1828bcaa80 »}]

rock pop