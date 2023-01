A Saint-Lary Suivez les Etoiles ….. Saint-Lary-Soulan Saint-Lary-Soulan Catégories d’Évènement: Hautes-Pyrénées

2023-01-28 16:00:00 – 2023-01-28

https://www.altiservice.com/actualite/guinguette-dhiver A Saint-Lary Suivez Les étoiles⭐

Samedi 28 Janvier, venez faire l’inauguration de la nouvelle télécabine Espiaube et du nouveau télésiège Tourette de Saint-Lary ! Pour l’occasion, une guiguette d’hiver sera organisée :

• A partir de 16h : Chalets gourmands

• 18h30 : Descente aux flambeaux et feu d’artifice

• 19h : DJ Set avec Laurent Wolf pour animer le Dance Floor

Rendez-vous sur le front de neige du Pla d'Adet !

