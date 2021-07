Penne Tennis de Penne Penne, Tarn A.S.Penne – Tournoi pluridisciplinaire Tennis de Penne Penne Catégories d’évènement: Penne

Du vendredi 23 juillet au dimanche 25 juillet au tennis de Penne. L’A.S.Penne organise un tournoi pluridisciplinaire sur 3 jours : Buvette, casse-croûte les midis, repas champêtres vendredi et samedi soirs. Multiples animations : tennis, badminton, speedminton, pétanque, jeux, … Evénement de la commune de Penne Tennis de Penne magrou penne 81140 Penne Tarn

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-07-23T10:00:00 2021-07-23T23:00:00;2021-07-24T10:00:00 2021-07-24T23:00:00;2021-07-25T10:00:00 2021-07-25T20:00:00

