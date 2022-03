A Round is a Round Briare Briare Catégories d’évènement: Briare

Loiret

A Round is a Round Briare, 12 mars 2022, Briare. A Round is a Round Briare

2022-03-12 – 2022-03-12

Briare Loiret Briare 7 EUR Entourée de sa collection de tableaux, une femme lit, joue de la harpe, chante, retourne à ses livres, puis commence à nous raconter l’histoire de Rose. C’est alors que l’une des toiles accrochées aux murs prend vie : c’est elle, c’est Rose ! Dans un dialogue vif et bienveillant entre cette artiste et l’héroïne, l’histoire se construit, s’invente sous nos yeux. Les questions que Rose se pose sur la vie nous emmènent « de l’autre côté des tableaux », dans un rêve éveillé, un monde fantasmé. d’après le texte de Gertrude Stein The world is round / mise en scène Catherine Bayle / avec Astrid Fournier-Laroque (chant et harpe) et Leslie Nicolau (jeu) A Round is a Round du Théâtre des Vallées, le samedi 12 mars à 15h, dès 7 ans. contact@theatre-escabeau.com +33 2 38 37 01 15 http://www.theatre-escabeau.com/ Entourée de sa collection de tableaux, une femme lit, joue de la harpe, chante, retourne à ses livres, puis commence à nous raconter l’histoire de Rose. C’est alors que l’une des toiles accrochées aux murs prend vie : c’est elle, c’est Rose ! Dans un dialogue vif et bienveillant entre cette artiste et l’héroïne, l’histoire se construit, s’invente sous nos yeux. Les questions que Rose se pose sur la vie nous emmènent « de l’autre côté des tableaux », dans un rêve éveillé, un monde fantasmé. d’après le texte de Gertrude Stein The world is round / mise en scène Catherine Bayle / avec Astrid Fournier-Laroque (chant et harpe) et Leslie Nicolau (jeu) Théâtre des Vallées

Briare

dernière mise à jour : 2022-03-04 par ADRT45

Détails Catégories d’évènement: Briare, Loiret Autres Lieu Briare Adresse Ville Briare lieuville Briare Departement Loiret

Briare Briare Loiret https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/briare/

A Round is a Round Briare 2022-03-12 was last modified: by A Round is a Round Briare Briare 12 mars 2022 Briare Loiret

Briare Loiret