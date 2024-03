A room of mirrors Festival Baroque du Pays du Mont-Blanc – Place de l’église Chamonix-Mont-Blanc, mercredi 17 juillet 2024.

A room of mirrors Festival Baroque du Pays du Mont-Blanc – Place de l’église Chamonix-Mont-Blanc Haute-Savoie

A room of mirrors -I Gemelli, Emiliano Gonzalez Toro et Zachary Wilder. Emiliano Gonzalez Toro et Zachary Wilder, ténors Stéphanie Paulet et Franciska Hajdu,Violons Louise Bouedo et Louise Pierrard, violes de gambe –

.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-07-17 20:30:00

fin : 2024-07-17

Place de l’église Eglise Saint Michel

Chamonix-Mont-Blanc 74400 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes info@festivalmontblanc.fr

L’événement A room of mirrors Festival Baroque du Pays du Mont-Blanc – Chamonix-Mont-Blanc a été mis à jour le 2024-03-06 par Cordon Tourisme