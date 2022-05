A RETT TOI POUR COURIR Alençon, 7 mai 2022, Alençon.

A RETT TOI POUR COURIR Alençon

2022-05-07 – 2022-05-23

Alençon Orne

Événements

Du samedi 07 mai 2022 au lundi 23 mai 2022

A Rett toi pour courir, c’est une course de relais ralliant Angers à Erquinghem-Lys près de Lille entre le 21 et le 28 mai 2022. Son objectif : faire connaître le syndrome de Rett, une maladie rare d’origine génétique, sensibiliser le grand public au handicap et sponsoriser la recherche au cours d’un moment festif et familial. Elle fera étape à Alençon le 22 mai.

Organisée par l’Association française du Syndrome de Rett (ASFR) et l’association Au nom d’Anna, cette épreuve sportive s’adresse aussi bien aux marathoniens qu’aux joggeurs moins aguerris, aux enfants comme à leurs grands-parents… les distances parcourues étant librement fixées par les participants.

Une course, une exposition et une conférence pour parler du Handicap

Alençon sera ville-étape : dimanche 22 mai, des coureurs partis de Nogent-le-Rotrou rallieront Alençon. Ils en repartiront lundi 23 mai pour rejoindre Verneuil-sur-Avre.

Vous aimeriez courir pour une cause solidaire ? Venez vous joindre aux coureurs dimanche 22 mai, à 15h à Saint-Rigomer-des-Bois pour 11 km.

Vous préférez marcher, accompagner une personne à mobilité réduite en joëlette ? Trois départs sont organisés :

à 13h à Saint-Rigomer-des-Bois pour 11 km

à 15h20 à Saint-Paterne Le Chevain pour 4 km

à 16h au parc de la Providence à Alençon, pour le dernier kilomètre et surtout pour une arrivée tous ensemble vers 16h30 au parc des Promenades.

Une exposition de photos et une conférence

À Alençon, l’événement sportif s’accompagne de deux temps forts à la Maison de la Vie Associative :

Exposition Éléanore, ma petite sauvageonne – 10 ans avec le syndrome de Rett, du 7 au 21 mai : À travers dix portraits en noir et blanc de sa fille qui est atteinte du syndrome de Rett, Audrey Guyon souhaite présenter les évènements marquants de la vie d’Éléanore.

Vernissage prévu vendredi 6 mai à 17h00 en présence de Monsieur le Maire d’Alençon

Conférence Handicap & Innovation, samedi 21 mai de 13h30 à 19h : Recherche médicale sur le syndrome de Rett ; innovations dans la recherche sur les maladies rares ; apprendre à lire et écrire quand le handicap vous empêche de parler, avec le logiciel Eliseuse ; accompagner, favoriser la scolarisation des élèves en situation de handicap.

Informations pratiques

Exposition du 7 au 21 mai, Maison de la Vie Associative, 25 rue Demées à Alençon, entrée libre

Conférence samedi 21 mai de 13h30 à 19h, Maison de la Vie Associative, 25 rue Demées à Alençon, entrée libre

Course de relais

Dimanche 22 mai : Étape Nogent-le-Rotrou – Alençon. Nous vous attendons nombreux pour courir, marcher, accompagner les joëlettes, applaudir les participants et se retrouver tous ensemble à l’arrivée à 16h30 au parc des Promenades d’Alençon.

Lundi 23 mai : Étape Alençon – Verneuil-sur-Avre. Départ à 8h30 de la Place du Général de Gaulle des coureurs-relayeurs.

Venez les encourager !

En savoir + :https://artpc.afsr.fr et https://afsr.fr

