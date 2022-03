A rendre à Mr Morgenstern Theatre de l’iris,Villeurbanne Villeurbanne Catégories d’évènement: Métropole de Lyon

Villeurbanne

A rendre à Mr Morgenstern Theatre de l’iris,Villeurbanne, 31 mars 2022, Villeurbanne. A rendre à Mr Morgenstern

le jeudi 31 mars à Theatre de l’iris, Villeurbanne pièce de théâtre et bord de scène licra Theatre de l’iris,Villeurbanne 331, rue Francis de Pressensé – 69100 Villeurbanne Villeurbanne Charpennes Métropole de Lyon

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-31T14:00:00 2022-03-31T15:00:00;2022-03-31T20:00:00 2022-03-31T21:00:00

Détails Catégories d’évènement: Métropole de Lyon, Villeurbanne Autres Lieu Theatre de l'iris,Villeurbanne Adresse 331, rue Francis de Pressensé - 69100 Villeurbanne Ville Villeurbanne lieuville Theatre de l'iris,Villeurbanne Villeurbanne Departement Métropole de Lyon

Theatre de l'iris,Villeurbanne Villeurbanne Métropole de Lyon https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/villeurbanne/

A rendre à Mr Morgenstern Theatre de l’iris,Villeurbanne 2022-03-31 was last modified: by A rendre à Mr Morgenstern Theatre de l’iris,Villeurbanne Theatre de l'iris,Villeurbanne 31 mars 2022 Theatre de l'iris Villeurbanne villeurbanne Villeurbanne

Villeurbanne Métropole de Lyon