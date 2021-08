A.R.T.E.L.I.E.R.S à l’abbaye Abbaye Saint-Pierre de Vertheuil, 18 septembre 2021, Vertheuil.

A.R.T.E.L.I.E.R.S à l’abbaye

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Abbaye Saint-Pierre de Vertheuil

### Venez découvrir l’exposition de l’association A.R.T.E.L.I.E.R.S où le thème « Patrimoine pour tous » prend tout son sens ! L’association A.R.T.E.L.I.E.R.S, sigle signifiant « Association Régionale sur le Travail d’Expression Libre des Inadaptés pour leur Épanouissement et leur Réinsertion Sociale » est une association régionale pour la pratique culturelle et la reconnaissance des personnes hanidicapées. Elle s’adresse aux personnes handicapées inadaptées ou exclues par suite de difficultés d’ordre moteur, sensoriel ou mental, exceptionnellement aux personnes dépendantes pour cause sociale ou d’âge. Elle a pour but : * Leur épanouissement par le développement de leur expression artistique en ateliers * Leur intégration dans le milieu de la culture et des loisirs * La production et la diffusion de leurs oeuvres

Gratuit. Entrée libre.

Abbaye Saint-Pierre de Vertheuil Rue de l’Abbaye, 33180 Vertheuil Vertheuil Gironde



