A quoi tu joues ? Digny, samedi 3 février 2024.

A quoi tu joues ? Digny Eure-et-Loir

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-03 14:30:00

fin : 2024-02-03 18:30:00

En partenariat avec « Les Meeples » de Saint Eliph et l’association senonchoise « Au Lutin Perché », pour un moment d’échanges et de détente afin de venir découvrir, s’initier et pratiquer des jeux de sociétés variés et attrayants, accompagné si nécessaire par un animateur.

En partenariat avec « Les Meeples » de Saint Eliph et l’association senonchoise « Au Lutin Perché », pour un moment d’échanges et de détente afin de venir découvrir, s’initier et pratiquer des jeux de sociétés variés et attrayants, accompagné si nécessaire par un animateur. Au programme, entre autre maxi jeux en bois pour les plus jeunes jeux de plateau pour jeunes et adultes initiation au jeu de rôle Donjons et Dragons. Petite restauration sur place.

EUR.

Digny 28250 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire



L’événement A quoi tu joues ? Digny a été mis à jour le 2024-01-23 par OT DU PERCHE