À l’occasion de ses 20 ans, l’Institut national d’histoire de l’art propose une série de débats qui rythmera une saison « 20 ans » à l’attention de tous les publics, en s’articulant autour d’une question simple et néanmoins fondamentale : « À quoi sert l’histoire de l’art aujourd’hui ? ». Ce thème permettra à la fois d’ouvrir et de présenter cette discipline souvent méconnue, tout en donnant l’occasion aux chercheuses et chercheurs de poursuivre un débat autoreflexif sur l’histoire, les potentiels et l’avennir de l’histoire de l’art. Cette programmation permettra en outre de croiser les regards sur cette discipline, de souligner la diversité de ses objets d’étude et méthodes, tout en mettant l’accent sur l’INHA comme une « maison » pour l’histoire de l’art, telle que l’imaginait André Chastel. **Débat 1 : À quoi sert l’histoire de l’art aujourd’hui ?… à nous rendre plus critiques** En tant que discipline à la croisée des médiums, des objets et des imaginaires, l’histoired e l’art porte un profond potentiel critique. Dans un monde strucuré par le pouvoir exorbitant de l’image, et alors que la notion même de « vérité » chancelle, son rôle en tant que qu’outil et méthode de lecture des formes et des imaginaires sensibles se pose avec plus de force que jamais. Ce débat reviendra dans un premier temps sur l’histoire de l’histoire de l’art avant de poser la question : quel est le rôle de l’histoire de l’art au sein des grands débats de société ? Quel est le pouvoir critique déterminant qu’elle offre dans nos façons de décrypter le monde et la constitution de nos imaginaires intimes et collectifs ? **Modération** François-René Martin (Beaux-Arts de Paris, École du Louvre) **Intervenants** Jean-Marie Gallais (Centre Pompidous Metz), Jean-Paul Demoule (Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne), Michela Passini (CNRS-IHMC), Antonella Fenech Kroke (CNRS-Centre André Chastel). _______ **Informations pratiques** Mardi 12 octobre 18h30-20h INHA, galerie Colbert, auditorium Jacqueline Lichtenstein Entrée libre dans la limite des places disponibles sur présentation d’un pass sanitaire valide. Évenement capté non retransmis en direct.

