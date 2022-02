À quoi sert l’histoire de l’art aujourd’hui ?… à nous rendre plus créatifs INHA,Galerie Colbert,auditorium Jacqueline Lichtenstein, 19 avril 2022, Paris.

À quoi sert l’histoire de l’art aujourd’hui ?… à nous rendre plus créatifs

INHA, Galerie Colbert, auditorium Jacqueline Lichtenstein, le mardi 19 avril à 18:30

En analysant la création artistique à toutes ses étapes et dans son infinie diversité, l’histoire de l’art n’offre-t-elle pas la possibilité de réfléchir à l’idée même de créativité et d’en dégager toutes les potentialités ? Ne peut-elle pas ainsi nous offrir des pistes pour développer, diversifier et densifier nos imaginaires ? Modération : Christian Joschke Intervenants (à venir) ___ L’INHA fête ses 20 ans À l’occasion de ses 20 ans, l’Institut national d’histoire de l’art propose une série de débats qui rythmera une saison « 20 ans » à l’attention de tous les publics, en s’articulant autour d’une question simple et néanmoins fondamentale : « À quoi sert l’histoire de l’art aujourd’hui ? ». Ce thème permettra à la fois d’ouvrir et de présenter cette discipline souvent méconnue, tout en donnant l’occasion aux chercheuses et chercheurs de poursuivre un débat autoréflexif sur l’histoire, les potentiels et l’avenir de l’histoire de l’art. Cette programmation permet en outre de croiser les regards sur cette discipline, de souligner la diversité de ses objets d’étude et méthodes, tout en mettant l’accent sur l’INHA comme une « maison » pour l’histoire de l’art, telle que l’imaginait André Chastel.

Entrée libre dans la limite des places disponibles sur présentation d’un pass vaccinal valide.

Débat

INHA,Galerie Colbert,auditorium Jacqueline Lichtenstein 2 rue Vivienne Paris Paris



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-19T18:30:00 2022-04-19T20:00:00