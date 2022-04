“A quoi rêvent les tortues bleues” Cie avide Vacarme Théâtre en Miettes Bègles Catégories d’évènement: Bègles

Gironde

“A quoi rêvent les tortues bleues” Cie avide Vacarme Théâtre en Miettes, 15 avril 2022, Bègles. “A quoi rêvent les tortues bleues” Cie avide Vacarme

Théâtre en Miettes, le vendredi 15 avril à 18:00

Dans son atelier imaginé, le peintre incarne les couleurs, puise dans les teintes qui l’entourent pour essayer de colorier le vent, et nous raconte, ou plutôt nous dessine, comment l’herbe est devenue verte, pourquoi le noir est noir et ce qui pourrait peut-être se passer si les baleines bleues étaient rouges. Baigné de musiques, d’ombres et de lumières, se composent alors des tableaux ou chaque son est une nuance, chaque couleur une histoire.

tarif unique 5 euros

C’est un monde où tout se dessine et tout se badigeonne. Théâtre en Miettes 2 rue du Prêche Bègles gironde

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-15T18:00:00 2022-04-15T18:30:00

Détails Catégories d’évènement: Bègles, Gironde Autres Lieu Théâtre en Miettes Adresse 2 rue du Prêche Ville Bègles lieuville Théâtre en Miettes Bègles Departement gironde

Théâtre en Miettes Bègles gironde https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/begles/

“A quoi rêvent les tortues bleues” Cie avide Vacarme Théâtre en Miettes 2022-04-15 was last modified: by “A quoi rêvent les tortues bleues” Cie avide Vacarme Théâtre en Miettes Théâtre en Miettes 15 avril 2022 Bègles Théâtre en Miettes Bègles

Bègles gironde