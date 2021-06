Strasbourg TAPS Laiterie Bas-Rhin, Strasbourg À quoi rêvent les méduses TAPS Laiterie Strasbourg Catégories d’évènement: Bas-Rhin

Strasbourg

du mardi 27 juillet au mercredi 28 juillet à TAPS Laiterie

Un homme est allongé sur une grande feuille de papier blanc. Il dort. Il rêve. Au cours de sa traversée nocturne, il va découvrir tout un univers qui lui révélera des mondes inconnus, enfouis… le temps d’une nuit ! Où sommes-nous quand nous dormons ? Dans l’obscurité, le silence et l’immobilité, parfois nous voyons, nous entendons, nous marchons. Parfois nous dansons ! La nuit nous rêvons. Est-ce que les méduses rêvent aussi ? Rêvent-elles de nous ? Dans _À quoi rêvent les méduses_, la compagnie en attendant… parle du sommeil aux tout-petits et à leurs parents, grâce aux illustrations de Mélanie Rutten qui tissent des liens entre livre et spectacle vivant. _Informations complémentaires, photos et réservation : [https://taps.strasbourg.eu/programmation/a-quoi-revent-les-meduses/](https://taps.strasbourg.eu/programmation/a-quoi-revent-les-meduses/)_

Plein tarif 5€, tarif réduit 3€ (enfants -15 ans et groupes)

Théâtre, dès 3 ans TAPS Laiterie 10 rue du Hohwald, 67000 Strasbourg Strasbourg Montagne-Verte Bas-Rhin

2021-07-27T10:30:00 2021-07-27T11:00:00;2021-07-27T17:00:00 2021-07-27T17:30:00;2021-07-28T10:30:00 2021-07-28T11:00:00

