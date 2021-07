A quoi rêvent les méduses ? La Nef – Relais Culturel, 6 octobre 2021, Wissembourg.

A quoi rêvent les méduses ?

La Nef – Relais Culturel, le mercredi 6 octobre à 10:00

Un homme est allongé sur une grande feuille de papier blanc. Il dort. Il rêve. Au cours de sa traversée nocturne, il va découvrir tout un univers sous lui. Ce tapis de feuilles qu’il va explorer lui révélera des mondes inconnus, enfouis. Avec ce spectacle, la Compagnie En Attendant… parle du sommeil à des tout-petits et à leurs parents ! Le sommeil, cet étrange voyage qui nous ramène, jour après jour, aux rivages que nous avons quittés, plus riches de ce que nous avons acquis et plus libres de ce que nous avons perdu. Ce voyage qui nous permet, jour après jour, de nous réinventer et de redécouvrir le monde qui nous entoure.

Tarif unique : 6€

Avec ce nouveau spectacle, La Compagnie En Attendant.. qui a fait appel à l’illustratrice Mélanie Rutten, trace un sillon singulier en tissant des liens entre le livre, la danse et le théâtre.

La Nef – Relais Culturel 6 rue des écoles 67160 wissembourg Wissembourg Bas-Rhin



