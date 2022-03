À quoi rêvent les méduses Dole Dole Catégories d’évènement: Dole

Jura

À quoi rêvent les méduses Dole, 20 avril 2022, Dole. À quoi rêvent les méduses Théâtre municipal 14 Cours Georges Clemenceau Dole

2022-04-20 – 2022-04-20 Théâtre municipal 14 Cours Georges Clemenceau

Dole Jura EUR 6 10 Parents, voici l’occasion de découvrir, avec vos petits, le monde créatif de la scène avec un soyeux mélange de danse et d’art plastique. Une première fois en douceur pour évoquer l’univers feutré de l’endormissement et du sommeil, où tant de choses s’édifient, se vivent.

Durée de 30 min, dès l’âge de 2 ans. Réservation au 03.84.86.03.03 ou à contact@scenesdujura.com contact@scenesdujura.com +33 3 84 86 03 03 Parents, voici l’occasion de découvrir, avec vos petits, le monde créatif de la scène avec un soyeux mélange de danse et d’art plastique. Une première fois en douceur pour évoquer l’univers feutré de l’endormissement et du sommeil, où tant de choses s’édifient, se vivent.

Durée de 30 min, dès l’âge de 2 ans. Réservation au 03.84.86.03.03 ou à contact@scenesdujura.com Théâtre municipal 14 Cours Georges Clemenceau Dole

dernière mise à jour : 2022-03-11 par

Détails Catégories d’évènement: Dole, Jura Autres Lieu Dole Adresse Théâtre municipal 14 Cours Georges Clemenceau Ville Dole lieuville Théâtre municipal 14 Cours Georges Clemenceau Dole Departement Jura

Dole Dole Jura https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/dole/

À quoi rêvent les méduses Dole 2022-04-20 was last modified: by À quoi rêvent les méduses Dole Dole 20 avril 2022 Dole Jura

Dole Jura