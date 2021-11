A Quiet Evening of Dance – William Forsythe Théâtre d’Orléans, 6 décembre 2021, Orléans.

**Figure emblématique de la danse contemporaine, William Forsythe fait un retour attendu à la scène, après une pause de quelques années.** En 45 ans de création, il n’a cessé de bousculer notre manière de regarder la danse et malgré cette révolution permanente, il n’a jamais perdu de vue son point de départ : le Ballet. Pour cette soirée qui marque son retour comme chorégraphe indépendant, 4 ans après la fin programmée de sa Forsythe Company, le maître américain s’entoure de 7 interprètes, dont un danseur de hip-hop, qui connaissent son style sur le bout des doigts. Cette soirée revisite ses pièces _Dialogue (DUO2015)_ et _Catalogue_ et nous offre deux créations inédites, _Epilogue_ et _Seventeen/Twenty One_, pour un programme qui va à l’essentiel avec un rigoureux travail de tressage entre danse et musique. En limitant décors et costumes, Forsythe construit une « danse de chambre » mettant à nu la mécanique de son travail, entre précision analytique et contrepoint baroque. Un travail d’orfèvre, servi par des artistes qui en maîtrisent chaque articulation. Du pur Forsythe et bien plus encore ! [Découvrez le teaser du spectacle](https://www.youtube.com/watch?v=R2HzM9t1y1I) − **Nos rendez-vous** **Lundi 29 novembre** de 11h à 18h – CCNO Stage professionnel avec Fabrice Mazliah, enseignant de la technologie d’improvisation de William Forsythe. Tarif : 15€. Sur inscription, plus d’informations. − **Sadler’s Wells London** Chorégraphie William Forsythe Co-créateurs Brigel Gjoka, Jill Johnson, Christopher Roman, Parvaneh Scharafali, Riley Watts, Rauf “RubberLegz” Yasit, Ander Zabala Interprétation Roderick George, Brigel Gjoka, Jill Johnson, Brit Rodemund, Riley Watts, Rauf “RubberLegz” Yasit, Ander Zabala Musiques Morton Feldman, Jean‐Philippe Rameau Costumes Dorothee Merg, William Forsythe Lumières Tanja Rühl, William Forsythe Création sonore Niels Lanz − **Lundi 6, mardi 7 décembre** 20h30 − Salle Barrault Tarifs de 5€ à 25€, détails et renseignements [ici](https://www.scenenationaledorleans.fr/informations-pratiques-65.html) Durée 1h30 environ _Ce spectacle a remporté le Prix Fedora – VanCleef & Arpels pour le Ballet en 2018_

