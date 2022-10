« À qui mieux mieux » – Retour en enfance initiatique Le Mouffetard, Théâtre des arts de la Marionnette Paris Catégories d’évènement: île de France

On ne sait pas qui est cet être sans âge qui se tient devant nous. Derrière lui, un énorme sac qui semble tombé du ciel. Que contient cette enveloppe ? Et que veut nous dire ce personnage ? Sait-il seulement parler ? Le comédien Bruno Amnar, seul au plateau, manipule la laine brute comme le verbe, traversé par la curiosité et l’émerveillement. Le marionnettiste et metteur en scène Renaud Herbin signe lui-même le texte dans un style qui se rapproche de la poésie sonore, un courant littéraire qui rend le poème indissociable de l’énonciation vivante, rythmique. À qui mieux mieux évoque une aventure commune à tous et oubliée : l’acquisition du langage et, en même temps, la prise de conscience de notre présence au monde. Le Mouffetard, Théâtre des arts de la Marionnette 73 rue Mouffetard 75005 Paris Contact : 01 84 79 44 44 contact@lemouffetard.com https://www.facebook.com/LeMouffetardTAM https://www.facebook.com/LeMouffetardTAM http://lemouffetard.com/spectacle/%C3%A0-qui-mieux-mieux

